Verso Lazio-Milan, le parole di S. Inzaghi in conferenza stampa

Redazione Il Milanista

MILANO - Simone Inzaghi, tecnico dei biancocelesti, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni nella conferenza stampa di vigilia di Lazio-Milan, sfida valida per la 33esima giornata di Serie A in programma lunedì 26 aprile alle 20:45 allo stadio Olimpico di Roma. La gara sarà trasmessa in diretta SkySport.

SULLA PARTITA: "Sono molto contento di essere tornato, non è stato un periodo facile. Avere una moglie e tre figli positivi non è stata una bella esperienza. Faccio i complimenti allo staff per le due vittorie in mia assenza. Domani sarà importante, una gara da dentro o fuori per la Champions. Ci ha penalizzato il girone d'andata con le gare post-europee. Abbiamo fatto una grande rimonta, vincendo 12 delle ultime 16 e dobbiamo continuare a crederci. Formazione? Abbiamo fatto un allenamento veloce ieri, molti erano ancora affaticati dopo Napoli. Oggi valuteremo la situazione. Domani scioglierò tutti i dubbi. Gli episodi di Napoli? Ognuno si è fatta la propria idea e può dire la sua. Di sicuro giovedì non siamo stati padroni del nostro destino. Ma vanno fatti i complimenti al Napoli perché aveva tutti i giocatori al massimo e ha fatto una grandissima partita. Ci dispiace, avevamo fatto uno sforzo incredibile. Rinnovo? Sono tornato da tre ore, devo ancora finire le visite mediche. Con calma faremo tutto".

