Milan, suggestione dalla Spagna per il prossimo anno

Nuove voci di mercato per il Milan, piace l'esterno portoghese del Barcellona, ma occhio all concorrenza della Juve

Redazione Il Milanista

MILANO - La corsa per un posto in Champions, ma non solo per il Milan c'è anche il mercato. Le strategie per la prossima stagione iniziano ad essere pianificate in questo momento. Tante le voci sulla fascia destra della squadra di Stefano Pioli, anche perché il futuro di Samu Castillejo è sempre in bilico. Piace a diversi club spagnoli l'ex Villareal e al Milan non è più un titolare. Immaginarlo lontano da Milanello il prossimo anno non è così difficile.

I nomi sulla lista della dirigenza

Maldini e Massara, in vista dell'estate, sono già al lavoro proprio per quel ruolo. Florian Thauvin sembrava il grande favorito, ma le ultime notizie che arrivano dalla Francia raccontano tutta un'altra storia. Il Marsiglia insiste per rinnovare i contratto dell'esterno, inoltre la società rossonera non sembrerebbe più così convinta della bontà dell'operazione, senza contate la tanta concorrenza per arrivare al giocatore Campione del Mondo con la Francia nel 2018. Altro nome per la fascia destra è quello di Ikone del Lille, profilo da 30 milioni di euro che tanto ha fatto bene in questa stagione tra Ligue 1 e Europa League. Il Milan potrebbe tentare l'assalto estivo, anche perché l pista che portava a Lucas Vazquez del Real Madrid sembra essere definitivamente tramontata.

Novità dalla Spagna

Proprio dalla Spagna però arrivano nuove indiscrezioni che riguardano il Milan. Maldini e Massara sarebbero tornati su Trincao, esterno destro portoghese in forza al Barcellona. In Liga il ragazzo non è riuscito ad imporsi e non è una delle prime scelte di Koeman in questo momento. Si era già fatto il suo nome in passato, con la possibilità di uno cambio con Rafael Leao. Scambio che per il momento non sembra essere una possibilità concreta. Sul calciatore però c'è anche l'interesse della Juventus di Andrea Pirlo. venticinque presenze tre goal e due assist, in campionato per Trincao, numeri che in blaugrana hanno deluso, ma che invece in Serie A hanno destato l'attenzione di due importanti club. Che sia lui il prossimo esterno di Stefano Pioli?