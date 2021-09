Milan, Pioli: “Non ho problemi con Kessie, ma con il suo agente”

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, in conferenza stampa ha parlato del rinnovo di Franck Kessie. Ecco le sue parole

"Io credo che non ci sono dubbi su quel che vorrei. Vorrei che firmasse. Non riguarda però me il suo rinnovo, ma me e il suo agente. Non è il momento di preoccuparsi e di parlarne. Alla fine è il campo che parla. Lui e sereno e concentrato al massimo. Quindi al momento non ci sono problemi. Il rischio dei fischi? Credo che abbiamo tifosi intelligenti che ci sosterranno sempre e comunque, nonostante difficoltà interne come quella sul rinnovo di Kessie. Se ne sta parlando troppo comunque. Calma, le trattative sono lunghe. A parlare poi è sempre il campo. La Lazio? Per noi sono tutte prove di maturità. Ogni test ci dirà il nostro livello e ci mostrerà le situazioni in cui dobbiamo ancora crescere. Ci aspettano partite impegnative e stimolanti e in queste dobbiamo dimostrare il nostro valore. Ma io domani schiererò la migliore prestazione possibile".