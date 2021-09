News Milan – Altro che van de Beek, ecco chi punta Maldini

La stagione che il Milan ha appena cominciato sarà quella delle conferme. Vedremo se il Diavolo saprà confermarsi ad alti livelli in campionato, disputando anche una competizione impegnativa come la Champions. Durante la sessione estiva la società è intervenuta con ben 11 acquisti, 12 se si considera anche Adli, rimasto in prestito al Bordeaux. Quello che è stato fatto basterà per disputare una stagione coi fiocchi?