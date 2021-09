Verso Milan-Lazio: tutti i duelli del match di San Siro

Si avvicina Milan-Lazio, match in programma domani a San Siro. Ecco tutti i duelli in mezzo al campo: quattro sfide individuali

Redazione Il Milanista

Tutto pronto, o quasi, per Milan-Lazio. Gara della terza giornata di Serie A, che si giocherà domani alle 18:00 a San Siro. Scontro diretto tra due squadre a punteggio pieno in classifica, dopo le prima due giornate. Entrambe a 6 punti, entrambe arrivano alla partita con due vittorie consecutive. Scontro diretto quindi, subito alla ripartenza del campionato, dopo la pausa nazionali. I ragazzi di Stefano Pioli e quelli di Maurizio Sarri si daranno battaglia nel corso di tutta la stagione per arrivare tra le prime quattro della Serie A e strappare un posto per la prossima Champions League. Oltre a tutto questo nel match di San Siro spiccano quattro sfide individuali.

Le sfide tra i pali

Se di Immobile e Ibrahimovic abbiamo già parlato, nella gara del Meazza ci sono anche altri temi. Come Maignan contro Reina. Il duello tra i pali è anche la sfida tra gli unici due portieri che nelle prime due giornate hanno generato un'occasione da gol: Maignan per Leão contro la Sampdoria, Reina con un assist per il goal di Felipe Anderson in Lazio-Spezia. Due portieri molto coinvolti nella costruzione del gioco delle rispettive squadre, due estremi difensori dal profilo diverso ma dalla sicura affidabilità. Con lo spagnolo che è anche uno degli ex della sfida di San Siro.

In difesa due punte fermi

Tomori contro Acerbi. Punti di riferimento al centro della difesa, i due difensori sono i primi due giocatori, in rossonero e in biancoceleste, per passaggi effettuati. Sia complessivamente che nella metà campo difensiva. Tanto passa da questi due calciatori sia prestanti fisicamente che abili nella costruzione con i piedi, e in una sfida tra due squadre di possesso come Milan e Lazio il vincitore di questo duello potrebbe indirizzare il risultato finale. Anche Acerbi, tra l'altro, è un ex del match di San Siro.

Entrambi numeri 10, entrambi spagnoli

Brahim Diaz contro Luis Alberto. Due numeri 10 di grande talento, che grazie alle prestazioni con Milan e Lazio hanno anche conquistato la chiamata della nazionale spagnola. Una sfida nella sfida tra connazionali, tra playmaker che sono i primi per passaggi nella metà campo offensiva nelle rispettive squadre. Se Brahim è un giocatore in ascesa, Luis Alberto è stato uno dei migliori trequartisti della Serie A negli ultimi anni.