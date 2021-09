Milan, le due facce di Kessie: tra campo e rinnovo contrattuale

Dovrebbe tornare in campo in Milan-Lazio Franck Kessie, ma a questa buona notizia c'è l'altra faccia della medaglia

Le condizioni di Rade Krunic, in vista di Milan-Lazio, sono da valutare. Il centrocampista bosniaco non si è allenato a Milanello, si è fermato con la sua nazionale per un risentimento al polpaccio, problema che potrebbe non farlo scendere in campo contro la squadra di Maurizio Sarri. Durante l'allenamento nel centro sportivo rossonero Stefano Pioli quindi ha dovuto fare a meno dell'ex Empoli. Accanto a Sandro Tonali, sicuro di una maglia da titolare, è stato provato Franck Kessie. L'ivoriano è al rientro dopo l'infortunio che gli ha fatto saltare le prime due di campionato. Una scelta in vista anche della gara con il Liverpool del 15 settembre. Potrebbe partire titolare il Presidente per poi uscire a gara in corso, una staffetta con Ismael Bennacer o Tiemoue Bakayoko.

Il centrocampo di Stefano Pioli

Il mediano francese è arrivato mercato per completare la rosa di Stefano Pioli. Una pedina in più in mezzo al campo che sarà davvero molto utile. Anche se non escluso che sia lui, che Ismael Bennacer, possano trovare spazio nel secondo tempo del match tra Milan e Lazio. Kessie quindi viaggia una maglia da titolare, la prima in campionato. Stefano Pioli ha già dovuto fare a meno dell'ivoriano per due volte in questo inizio di stagione. Adesso punta al rientro contro i biancocelesti, spazio a Rade Krunic e Sandro Tonali, in assenza del Presidente e con Bennacer non nella migliore condizione.

Kessie, la buona e la cattiva notizia

Ma se da un lato c'è la buona notizia del ritorno in campo di Kessie, l'atra faccia della medaglia è totalmente negativa. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, infatti, non ci sono stati passi avanti sul rinnovo. Un binario fermo, ma non ancora morto, anche se dalla Spagna assicura che il calciatore abbia già l'accordo con il PSG. Pioli intanto punterà su di lui.