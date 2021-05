Milan: per Ilicic c’è anche la Lazio, ma l’Atalanta ha le idee chiare

Non tramonta l'idea Ilicic per il Milan, sul giocatore però c'è anche la Lazio. In ogni caso l'Atalanta ha però le idee chiare

MILANO - Arrivato Maignan, con il futuro di Donnaruma sempre più in bilico, la dirigenza rossonera ha sistemato la questione riguardante il portiere. I rossoneri però altre altre grane in casa, sempre legate ai rinnovi contrattuali, come il caso Calhanoglu. Anche il turco, infatti, è ormai prossimo alla scadenza e un addio a parametro zero non è un'eresia. vista la differenza di un milione di euro tra domanda e offerta. Lo stesso fantasista ha comunicato a mezzo stampa di non aver ancora preso una decisione sul suo futuro. Maldini e Massara non hanno intenzioni di fare regali, al giocatore e al suo agente, e sopratutto non hanno intenzione di farsi trovare impreparati come accaduto con l'arrivo in Italia dell'estremo difensore francese.

Ilicic, che intenzioni ha l'Atalanta?

Il Milan ha messo gli occhi su Josip Ilicic dell'Atalanta, questa non è una novità. Così come non è un segreto la posizione della società bergamasca e del suo allenatore Gian Piero Gasperini. Come riporta la Gazzetta dello Sport, lo sloveno non è considerato più indispensabile, sia per questioni di età, sia perché Pessina (che piace sempre al Diavolo) e Malinovskyi hanno dato una grande contributo in questa stagione. La cessione quindi per Ilicic è all'orizzonte? Sì, ma a determinate condizione. Il presidente Percassi lascerà andare il calciatore solo davanti a un indennizzo. Come accaduto per il Papu Gomez, che a gennaio è andato a Siviglia.

Concorrenza Lazio

Il Milan non vuole fare offerte per il cartellino del giocatore, posizione distante da quella dell'Atalanta. E va registrata anche la concorrenza della Lazio. Anche in questo caso però i biancocelesti non garantirebbero una grande offerta al calciatore, così come alla Dea. Due milioni e mezzo all'anno questa dovrebbe essere l'offerta massima di Claudio Lotito. Senza dimenticare che la compagine capitolina non ha ancora deciso il destino della sua panchina, tra il rinnovo di Inzaghi e il suo possibile successore. Ilicic al posto di Calhanoglu? Lo scoglio maggiore sembra essere l'Atalanta, non la concorrenza.