Franck Kessie, il grande capo alla guida del Milan

Kessie premiato come miglior giocatore della Serie A dalla BOBO TV:

Redazione Il Milanista

Franck Kessie è stato senza dubbio il miglior giocatore dell' AC Milan per quel che riguarda la stagione appena trascorsa. Ha preso in mano il centrocampo rossonero e non lo ha mai più lasciato.

Ieri sera, nella celebre trasmissione streaming su Twitch, la BOBO TV, condotta da Christian Vieri, Lele Adani, Nicola Ventola e Antonio Cassano sono stati assegnati i cosiddetti BOBO TV AWARDS.

Franck Kessie è stato eletto dagli ascoltatori come miglior giocatore dell'intera serie A ed è stato inserito nel ruolo di mediano nella top 11.

Queste le opinioni dei presentatori della Bobo Tv:

Adani: "Premio assolutamente meritato. Seguo Kessie dai tempi del Cesena, quando giocava difensore centrale. Spostato poi a centrocampo si trasferì all'Atalanta dove ha segnato 6 gol in 30 presenze sotto la guida di Gasperini. Franck ha le capacità per fare tutto. Se mettessimo Kessie a fare il segna campo, la punta, il portiere o l'addetto stampa state pur certi che svolgerebbe quel ruolo meglio di chiunque altro. È arrivato in un Milan che era in notevole difficoltà ma Kessie non ha paura e fa sempre la sua partita, chiunque sia l'avversario".

Ventola: "È stato insieme a Lukaku l'uomo più decisivo. È un giocatore completo: fa giocare bene la squadra, fa gol e fa assist. Difficile chiedere di meglio ad un giocatore come lui che l'anno scorso ha avuto una stagione altalenante".

Vieri: "Questa volta non sono d'accordo con i nostri spettatori. Nulla da togliere a Kessie che è un giocatore fantastico, ma avrei assegnato il premio di miglior calciatore della Serie A a Lukaku, che è stato molto più decisivo portando l'inter a vincere lo scudetto".

Cassano: "Non sono d'accordo con Bobo (Vieri). Lukaku aveva al suo fianco una squadra di ottimi giocatori. Kessie quest'anno ha sorretto il centrocampo del Milan completamente da solo, giocando benissimo qualsiasi partita e risultando decisivo per l'ingresso in Champions League del Milan".