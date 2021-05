Milan, Maignan-Donnarumma: la ricostruzione di Sky

Sky Sport ha ricostruito i retroscena sulla questione Donnarumma-Maignan, che sta catalizzando l'attenzione in casa Milan

"Il Milan la sua offerta a Donnarumma e al suo agente l'ha fatta, 8 milioni di euro all’anno. Proposta fatta anche sulla base di più anni, quindi più offerte. I rossoneri avevano proposto un pluriennale, un biennale e anche un contratto di un anno solo per rivalutare con calma l’anno prossimo. Il problema però nasce dal fatto che l'agente dell'estremo difensore, Mino Raiola, non sia reso disponibile alla trattativa. La richiesta era di 10-12 milioni di euro. A questo va aggiunto il problema delle commissioni da pagare all'agente, cifre enormi che il Milan non era disposto a pagare".

"L'arrivo di Maignan è una scelta ben precisa della dirigenza. Maldini e Massara hanno voluto cautelarsi subito, visto l'addio di Donnarumma sempre più probabile. Il francese è arrivato ieri sera in città che stamattina ha fatto le visite mediche. Inoltre il club meneghino ha voluto proteggerlo dai curiosi, facendolo entrare nella clinica per le visite da un’entrata secondaria". Una scelta quindi figlia dei tentennamenti di Donnarumma e delle richieste altissime sia per l'ingaggio, che per le commissioni da pagare a Raiola per far firmare il suo assistito. Il Milan quindi non ha ceduto, mettendo da parte i sentimenti, tenendo invece alta l'attenzione sul bilancio come chiesto dal fondo Elliott, proprietario del club rossonero.