Milan, verso il Napoli: problemi per Romagnoli e Calabria

MILANO – E’ sempre emergenza per il Milan, in vista della partita con il Napoli. La squadra di Stefano Pioli è sempre alle prese con i tanti infortuni che hanno falcidiato la squadra rossonera nel corso di questa stagione. Alcuni recuperi slittano, come quello di Mario Mandzukic, che non è ancora riuscito a trovare continuità dal suo arrivo a Milanello. Tuttosport oggi aveva riportato l’indiscrezione sulle condizioni fisiche di Alessio Romagnoli e Davide Calabria, entrambi non al meglio della condizione e in dubbio per la prossima giornata di campionato contro il Napoli dell’ex Gennaro Gattuso.

La parole di Pioli su Romagnoli e Calabria

La loro presenza non è certa e saranno valutati nelle prossime ore, oltre che nella mattinata di domani. lo ha confermato lo stesso Stefano Pioli, durante la conferenza stampa alla vigilai della prossima impegno in campionato del Milan. Ecco che cosa ha detto il tecnico rossonero: “Gli acciaccati sono Calabria e Romagnoli, non so se saranno a disposizione. Deciderò domani, sono in dubbio. Penso che recupereremo Calhanoglu, Theo e Rebic. Ibra e Mandzukic? Vediamo la prossima settimana“.

Chi gioca con il Napoli?

Valuterà fino all’ultimo Stefano Pioli per decidere se convocarli o meno. Difficile però in ogni caso vederli in campo domenica prossima. Sulla destra è ballottaggio tra Kalulu e Dalot, dipenderà tutto dalle condizioni e dalle certezze che darà Theo Hernandez. Se il francese darà buone risposte allora sarà schierato sulla fascia sinistra. In caso contrario sarà Diogo Dalot ad essere confermato per le terza volta consecutiva in quel ruolo, con Kalulu a questo punto che prenderà il posto di Calabria, cosa che è accaduta anche nel secondo tempo della partita con il Manchester United, giovedì scorso. Al centro invece i dubbi sono minori, o forse non ce ne sono proprio. Toccherà ancora a Tomori, in tandem con Simon Kjaer.