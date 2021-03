Milan, Gattuso perde tre giocatori. Così in campo contro i rossoneri?

MILANO – Non è mai una partita qualunque quella contro il Milan per Gennaro Gattuso, visto il suo passato in rossonero, sia da calciatore che da allenatore. Un legame comunque forte. Il presente però dice tutt’altro dice Napoli e le tante incognite per la prossima stagione, le indiscrezioni sul tecnico raccontano di una possibile separazione con la società azzurra. La gara tra le due squadra ha anche un importanza ovviamente anche per la classifica e la corsa Champions, con il Napoli attualmente sesto con 47 punti messi fin qui in cascina. Mentre i rossoneri sono secondi con 9 punti di vantaggio sugli avversari domani sera.

Gattuso e i problemi in difesa

Gattuso però dovrà fare i conti con le assenze, così come Stefano Pioli che dovrà rinunciare a diverse pedine importanti. Non ci saranno Lozano, Manolas e Rrahmani, tutti e tre non partiranno per Milano, non ci sono dubbi sula loro assenza, secondo quanto riporta Sky Sport. Anche queste assenze importanti soprattutto i primi due, che sono due titolari del Napoli di Gennaro Gattuso. Lozano inoltre era tornato ad allenarsi in gruppo, tutto inutile però. Il messicano non ci sarà. I problemi maggiori sono però in difesa, al posto di Manolas, assente annunciato, avrebbe dovuto giocare Rrahmani ma l’ex Hellas Verona dovrebbe alzare bandiera bianca. Al suo posto Maksimovic.

La probabile formazione azzurra in vista del Milan di Stefano Pioli

Gattuso ha dei dubbi anche in attacco, con il ballottaggio Osimhen, Mertens nel ruolo di prima punta nel 4-2-3-1 dell’ex tecnico del Milan. Il nigeriano dovrebbe essere in vantaggio sul belga, in ogni caso la decisione sarà presa all’ultimo. L’allenatore punterà su chi starà meglio dei due. Ecco la probabile formazione degli azzurri in vista della gara con i rossoneri,a San Siro:

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo,Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Fabian, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.