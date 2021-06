Milan, Memphis Depay ormai è un calciatore del Barcellona

L'attaccante olandese sarà un nuovo giocatore del Barcellona, manca solo l'annuncio. In passato era stato accostato al Milan

Tanti i temi caldi per Maldini e Massara, dal vice Theo Hernandez, al possibile riscatto di Tomori, passando per la conferma, o meno, degli altri prestiti. Senza dimentica il tema legato al nuovo attaccante, che dovrebbe arrivare a Milanello. Ovviamente sono stanti i nomi accostati al club rossonero, tanti profili che il Diavolo sta vagliando, o ha vagliato. Come nel caso di Andrea Belotti, che sembra essere uscito dai piani della società meneghina. Restano in piedi diverse candidature, alcune davvero complicate, come quelle di Dusan Vlahovic della Fiorentina o Gianluca Scamacca del Sassuolo. Profili giovani e in rampa di lancio, reduci da due ottime stagioni, straripante nello specifico quella del serbo, con 21 rete in campionato.