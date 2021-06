Mercato Milan – Maldini ha chiamato, ci prova per un fenomeno

Il Milan continua i suoi casting perenni per rinforzare una squadra che si è già dimostrata ottima nel corso dell'ultima stagione. I ragazzi di Pioli sono stati a lungo in lotta per il titolo, conquistando alla fine un meritatissimo secondo posto. Guai ad adagiarsi sugli allori. Con un'annata che dovrà essere quella della consacrazione, il Diavolo si affaccia dopo 7 anni alla Champions con tanta ambizione e voglia di fare bene. Uno dei nodi focali sarà non commettere errori nel prossimo mercato. Non acquisti banali, tanto per comprare qualcuno, ma calciatori che garantiscano fin da subito un contributo importante. Il dt Paolo Maldini ha fatto suo questo diktat, puntando su profili di altissimo livello. Addirittura si sarebbe già mosso per uno dei calciatori più ambiti del panorama europeo<<<