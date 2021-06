Calciomercato Milan – Super affare: triplo colpo da 70 milioni!

Il Milan non vuole figurare come una semplice comparsa in Champions League, così come vuole confermarsi fra le squadra che ambiranno alle prime quattro posizioni in Serie A. Per affrontare una stagione ricca di impegni, di livello più alto rispetto alla scorsa, c'è bisogno di rinforzi importanti. Più soluzioni qualitative avrà a disposizione mister Pioli, più le possibilità di fare bene aumenteranno. Il direttore tecnico Paolo Maldini ha fin qui stupito per carattere e capacità nel pianificare il calciomercato. L'ambizione dell'ex leggenda rossonera non ha confini, ecco perché non stupisce il suo piano di chiudere tre super colpi alzare ancora l'asticella del suo Milan <<<