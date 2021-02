Milan, l’ottima stagione di Rafael Leao attira l’interesse del Barcellona

MILANO – Durante l’estate del 2018 il fondo Elliott ha deciso di prendere la gestione del Milan decidendo di portare avanti un progetto per rilanciare le ambizioni del club rossonero: spazio a giocatori giovani dal grande potenziale che possano dare subito una mano alla squadra e che si possono rivendere in nome del bilancio. Il primo ad arrivare, seguendo questa nuova filosofia, è stato Rafael Leao. Il portoghese è sbarcato in Italia dopo che il fondo ha versato 30 milioni nelle casse del Lille.

Il Barcellona guarda a Leao per il futuro

Se i primi mesi in rossonero del portoghese hanno avuto più ombre che luci, l’arrivo di Pioli ha iniziato brillare. Soprattutto in questa stagione dove ha convinto giocando anche ruoli differenti. Maldini era sicuro, fin da subito, dell’investimento e ora valuta il portoghese 40 milioni di euro. Una cifra importante che potrebbe lievitare se nei prossimi mesi l’ex Capitano dovesse incontrare l’agente del ragazzo, Jorge Mendes, e trattare il rinnovo del contratto che scadrà a giugno 2024. C’è tempo. E’ vero ma le ottime prestazioni di Rafael Leao stanno attirando l’interesse di grandi club. Tra questi il Barcellona.

Le ipotesi di mercato

I blaugrana, sono alle prese anche con gravi problemi economici, è alla fine di un ciclo. Una fine che potrebbe portare anche all’addio di Leo Messi. Per tutti questi motivi la dirigenza catalana è a lavoro per rifondare il club. E il d.s. dei catalani avrebbe individuato proprio in Leao uno dei possibili rinforzi. Certo 40 milioni con la crisi economica non sono pochi e per questo si sta pensando a piani alternativi. L’ultima idea è quella di uno scambio. Maldini e Masssara, nella loro lista, hanno appuntato qualche nome del Barcellona. Tra questi, sicuramente c’è Trincao. Gli spagnoli, forti di un contratto fino al 2025, lo valutano 40 milioni di euro. Ovvero la stessa valutazione del portoghese. Certo il rossonero sembra essere più pronto e magari gli spagnoli potrebbero offrire anche una cifra cash oltre al cartellino. Al momento sono solo suggestioni, ma il Milan potrebbe prendere parte a uno dei più importanti scambi degli ultimi anni.