Calciomercato Milan – Rivoluzione totale: “Maldini chiude il colpo a zero!”

MILANO – Il Milan è a lavoro per regalare una rosa di valore a Stefano Pioli in vista della prossima stagione. Il club rossonero infatti, di questo passo potrebbe dover disputare la Champions League il prossimo anno. Questo implica un aumento di qualità della rosa e un aumento del numero di giocatori a disposizione del tecnico capaci di garantire rotazioni importanti. Ecco dunque che Paolo Maldini, Frederic Massara ed Ivan Gazidis, valutano diversi profili in vista della sessione di mercato estiva. Fra questi cercano soprattutto occasioni, per fare i conti con i tagli alle spese dovuti ai mancati introiti causati dal Coronavirus.

IL NOME DAL REAL MADRID PER L’ESTATE – Il nome giusto potrebbe essere quello di Lucas Vazquez. Lucas gioca da esterno offensivo destro o trequartista. È veloce e abile nel dribbling. Rappresenta poi uno stile di calciatore molto duttile, proprio come piace al tecnico rossonero, Stefano Pioli. Lucas Vazquez entra a far parte del settore giovanile del Real Madrid nel 2007. Dopo una stagione con il Real Madrid C, a partire dal 2011 viene aggregato alla seconda squadra, il Real Madrid Castilla. Il 19 agosto 2014 passa in prestito annuale all’Espanyol. Il 3 giugno 2015 l’Espanyol acquista il giocatore a titolo definitivo. Tuttavia, il successivo 2 luglio, il Real Madrid esercita la clausola di riacquisto, portandolo a vestire nuovamente la camiseta blanca. Con la maglia dei blancos vince tutto, ma soprattutto 3 Champions League.

IL CONTRATTO IN SCADENZA ED IL NODO INGAGGIO – Insomma, Vazquez abbina qualità ad esperienza, trattandosi di un classe 1991. Ma soprattutto vanta una grandissima esperienza a livello europeo, cosa che potrebbe rivelarsi utile per i rossoneri in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Il Milan guarda dunque con attenzione nell’attacco del Real Madrid, dove Lucas Vazquez vedrà scadere il proprio contratto a giugno. I rossoneri lavorano sull’ingaggio. Trattandosi di un acquisto eventuale a zero, Elliott potrebbe accontentare le richieste dello spagnolo. >>> E intanto sono addirittura sei i big a rischio addio: per Maldini e Massara sono giorni decisivi! <<<