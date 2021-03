News Milan – Mercato: attenzione, sta circolando una voce pesantissima

MILANO – I rossoneri sono chiamati a reagire in fretta ad un periodo fatto di troppi alti e bassi, che rischia di compromettere l’ottimo avvio di stagione della squadra di Pioli. Anche perché, come sottolinea anche la Gazzetta dello Sport, centrare la qualificazione alla prossima Champions League è un obiettivo fondamentale da raggiungere per il progetto del Diavolo. Le prossime mosse di calciomercato del Milan infatti dipenderanno moltissimo da questo fattore. Con un Milan in Champions si potranno fare determinate mosse di una certa importanza, altrimenti bisognerà pensare ad un percorso alternativo, un po’ più ridimensionato.

Le priorità del prossimo calciomercato rossonero

Sempre la Rosea spiega quali sono, almeno per il momento, i progetti del club di via Aldo Rossi in vista del prossimo futuro. Per quanto riguarda il mercato in entrata, il Milan starebbe pensando ad un esterno come alternativa a Saelemaekers, ad un trequartista puro come vice Calhanoglu e ad un goleador giovane da lanciare al fianco dei più esperti Ibrahimovic e Mandzukic. In difesa invece la priorità rimane l’oneroso riscatto di Tomori, ma non è escluso anche un ulteriore innesto. Nel mirino rossonero potrebbe dunque esserci sempre anche il giovane Simakan, che era stato già bloccato da Maldini prima del suo infortunio. Infine, ovviamente, il tema più caldo, quello relativo ai rinnovi. La Gazzetta spiega che per Calhanoglu una soluzione dovrebbe trovarsi nei prossimi mesi, vista la comune volontà del giocatore e della società di continuare insieme. Attenzione però a Donnarumma. Il Milan è convinto di poterlo blindare almeno per i prossimi due anni. Ma nel frattempo è arrivata una notizia che sta tenendo tutti col fiato sospeso in casa rossonera.

Donnarumma, l’ultima notizia spaventa tutti

Già perché mentre Maldini e soci continuano il lavoro di mediazione e di contrattazione con Mino Raiola, dall’Inghilterra rimbalzano alcune voci davvero poco rassicuranti. Stando a quanto riferisce infatti il The Sun, il ricchissimo Chelsea di Roman Abramovic sarebbe pronto a farsi avanti con il portierone rossonero con una grossa proposta economica. I Blues avrebbero infatti preparato una maxi offerta da ben 9 milioni di dollari per convincere Donnarumma a trasferirsi a Londra a partire dal prossimo giugno. Tutto dipenderà dalla volontà di Gigio, anche se rimane l’incognita legata a Mino Raiola. A fronte di queste offerte – se confermate – il super agente italo-olandese potrebbe infatti tirare ancor di più la corda. Insomma, l’allarme rosso è scattato, anche perché di tempo ne rimane sempre meno. Il Milan è avvisato. Ma la dirigenza rossonera nel frattempo ha anche altri grossi problemi da risolvere. Attenzione infatti a chi potrebbe dire addio ai rossoneri in estate: sono ben 6 i big a rischio cessione, ecco tutti i nomi in ballo <<<