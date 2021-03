Milan, le ultime news su Zlatan Ibrahimovic da Sanremo

MILANO – Nonostante sia alle porte la partita tra Udinese e Milan, la presenza di Ibrahimovic al prossimo Festival di Sanremo, continua a catalizzare l’attenzione dei media, soprattutto quelli che si occupano del Milan. Le ultime news sullo svedese le ha riportate Sky Sport, il calciatore inoltre si è anche fermato per un problema all’adduttore nella gara di domenica scorsa con la Roma, all’Olimpico. Ecco che cosa ha detto Peppe Di Stefano:

“Ibra da ieri è in Liguria, ha svolto una seduta di fisioterapia e un’altra è in programma oggi. Poi sarà sul palco dell’Ariston, per le prove di rito in vista della prima serata, cosa che ha già fatto nelle scorse ore. Ibra non starà in albergo ma nel suo yacht, ripartirà domani mattina per tornare a Milano e alla sera sarà sugli spalti di San Siro per Milan-Udinese. Il ritorno in Liguria è previsto per i prossimi giorni, come da programma infatti, Ibra parteciperà alle ultime serate del festival: giovedì, venerdì e sabato“.

Il pensiero di Pioli

Insomma si parlerà ancora tantissimo di Ibrahimovic, del suo iter di recupero dopo l’infortunio e la sua presenza al Festival. Sull’argomento si è espresso anche Stefano Pioli inc conferenza stampa, ecco cosa ha detto il tecnico del Milan:

“Per noi Ibra è un’arma in più, abbiamo fatto bene senza di lui, questo significa che abbiamo delle qualità. Sanremo? finisce troppo tardi, guarderà Juventus-Spezia. Le parole di Ibra sullo scudetto? Sarei sorpreso se avesse detto cose diverse a dire il vero. E’ giusto giusto che dica certe cose. Noi dobbiamo fare la corsa solo su noi stessi. Dobbiamo scendere in campo per vincere più partite possibili, dopo Roma siamo soddisfatti. Questo è il momento decisivo della stagione, dobbiamo restare concentrati per cercare di ottenere il massimo, a fine stagione vedremo in che posizione staremo. Il nostro leader deve essere il nostro gioco, lo abbiamo dimostrato anche domenica con la Roma. Anche senza Ibra e Calhanoglu ci sono tanti giocatori che possono essere decisivi con una giocata“.