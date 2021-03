Milan, la buona prova di Tonali potrebbe portare al cambio di modulo

MILANO – Cambierà modulo il Milan? Domanda che in molti si sono posti e Stefano Pioli non si è sottratto e ha dato la sua risposta, spiegando che un cambio di tattico di questo tipo potrebbe essere un’idea soprattutto se nel prossimo periodo non arriverà la svolta che in molti chiedono, soprattutto per non perdere il treno scudetto e quello Champions League. Tante le ipotesi in questo momento proprio su questa questione, dal 4-4-2, al 4-3-3. Ma questi probabilmente sono solo numeri, Pioli invece riflette sugli uomini e su quello che possono dare al Milan.

Tonali e la prova dell’Olimpico

Nell’ultima partita di campionato contro la Roma la squadra rossonera è tornata alla vittoria dopo due sconfitte e due pareggi. Allontanando le critiche dell’ultimo periodo. Contro la squadra giallorossa il Diavolo è tornato a convincere e tra le prove offerte una delle più positive è stata quella di Sandro Tonali. L’ex Brescia non è ancora esploso definitivamente è ha alternato prove convincenti ad altre più in ombra. Giocare in un centrocampo a 2 per lui è stata davvero una novità e infatti Pioli starebbe valutando l’idea di passare a 3 in mezzo al campo. Un 4-3-3 che premierebbe il numero 8 rossonero, già abituato a giocare al fianco di un regista. E con questo modulo i centrocampisti potrebbero inserirsi e non solo, farebbero da collante tra difesa e attacco nelle due fasi di gioco.

Testa al prossimo impegno di campionato

Il Milan come detto è reduce dalla vittoria dell’Olimpico e nel turno infrasettimanale di campionato affronterà l’Udinese di Luca Gotti. Anche i bianconeri arrivano dalla vittoria sulla Fiorentina. Le tante assenza tra le fila dei rossoneri potrebbero anche indurre al cambio tattico da parte di Pioli. Tonali in ogni caso dovrebbe avere una nuova maglia da titolare, visto l’infortunio di Bennacer, ma non si possono escludere sorprese.