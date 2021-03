Serie A, Milan-Udinese: le probabili formazioni

MILANO – Il venticinquesimo turno di Serie A è ormai alle porte. Questa sera si alzerà il sipario con la sfida fra Juventus e Spezia all’Allianz Stadium, mentre sarà l’Inter, giovedì, a chiudere le danze contro il Parma. Il Milan, dal canto suo, scenderà in campo domani, alle 20.45, ospitando l’Udinese a San Siro. La squadra rossonera, reduce dalla grande vittoria contro la Roma, vuole ritrovare continuità ma deve fare i conti con assenze molto pesanti. In primis quella di Zlatan Ibrahimovic, il quale ha accusato un problema all’adduttore sinistro, che lo costringerà a saltare almeno le prossime tre gare (Udinese, Verona e Manchester United).

Domani mister Pioli non potrà contare neppure su Hakan Calhanoglu, alle prese con un infortunio alla coscia sinistra. Il fantasista turco proverà a recuperare per la super sfida di Europa League contro i Red Devils, in programma all’Old Trafford giovedì 11 marzo. Tuttavia, con l’Udinese ci sarà Ante Rebic; domenica è uscito dal campo per un fastidio muscolare, ma l’esito degli esami strumentali è stato confortante e il croato giocherà dal primo minuto. In difesa conferma per Tomori e nuova panchina per capitan Romagnoli. Restano infine da valutare le condizioni di Ismael Bennacer e Mario Mandzukic.

QUI UDINESE – Luca Gotti ritroverà Zeegelaar e Pereyra, pronti a partire dal primo minuto. L’argentino dovrebbe giocare da seconda punta alle spalle di Nestorovski, il quale è in vantaggio su Llorente per guidare l’attacco. Difficile il recupero dell’ex rossonero Deulofeu. A centrocampo confermato il terzetto composto da De Paul, Arslan e Walace, mentre in difesa tornerà Samir, a scapito di uno fra Bonifazi e Rodrigo Becao. Di seguito, le probabili formazioni.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Brahim Diaz, Rebic; Leao. Allenatore: Stefano Pioli.

A disposizione: A. Donnarumma, Tatarusanu, Romagnoli, Gabbia, Kalulu, Diogo Dalot, Mité, Krunic, Castillejo, Hauge.

UDINESE (3-5-2): Musso; Rodrigo Becao, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Walace, Zeegelaar; Pereyra, Nestorovski. Allenatore: Luca Gotti.

A disposizione: Scuffet, Gasparini, De Maio, Bonifazi, Makengo, Molina, Micin, Ouwejan, Braaf, Llorente, Okaka.