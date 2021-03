Sanremo, Ibra: “Ringrazio Amadeus, appena mi ha chiamato ho detto sì”

MILANO – Questa sera inizierà la settantunesima edizione del Festival di Sanremo condotto, per il secondo anno consecutivo, da Amadeus. Tra i grandi ospiti c’è anche l’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic, la cui partecipazione sta facendo molto discutere ormai da intere settimane. Il calciatore svedese, nel corso della conferenza stampa che precede l’inizio del Festival, ha parlato di questa nuova, particolare, esperienza.

LE SUE DICHIARAZIONI – “Intanto ringrazio Amadeus per avermi chiamato. Ho risposto subito sì, perché come dice lui è meglio avermi nella stessa squadra che contro. Adesso io e lui siamo nella stessa squadra e sono pronto per questa avventura. Cosa mi aspetta sinceramente non lo so, Amadeus mi ha detto che tutto andrà bene, che devo stare tranquillo e devo essere semplicemente me stesso. Non so davvero cosa aspettarmi, ma sono pronto”.

LE PAROLE DI AMADEUS – “Mi sento veramente onorato della presenza di Zlatan Ibrahimovic. E’ un campione e i grandi campioni appartengono a tutti, non solo al mondo dello sport. Lo vedo molto carico e motivato. Conosceremo più a fondo l’uomo Ibrahimovic, che il pubblico italiano non conosce pienamente”.