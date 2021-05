Milan, c’è anche il Napoli su Rodrigo De Paul dell’Udinese

E' uno dei pezzi pregiati del prossimo mercato, Rodrigo De Paul è ambito da tanti club, tra cui il Milan. Occhio però al Napoli

Redazione Il Milanista

MILANO - Maldini, Massara e Gazidis sono chiamati ad un importante lavoro in vista della prossima stagione. L'asticella si alza e quindi anche la qualità e la quantità dei giocatori che si metteranno in campo, dovrà necessariamente salire. Ecco dunque che sono diversi i nomi sondati dalla proprietà per il futuro più prossimo. C'è anche il mercato in uscita, ovviamente da considerare, da Samu Castillejo ad Alessio Romagnoli, sono diversi gli spifferi da Milanello, difficile però fare adesso ipotesi, almeno sul capitano rossonero. Diverso il discorso per lo spagnolo, che sembra avere già la valigia in mano.

Da Calhanoglu alle voci dall'Inghilterra

Fra le tante tematiche sul futuro del Diavolo, spicca quella sul numero 10 rossonero, Hakan Calhanoglu. Il turco potrebbe non rinnovare e lasciare quindi Milanello, dato che le notizie su questo fronte non inducono all'ottimismo, nonostante la dirigenza predichi cauto ottimismo. Nessun passo avanti, ormai da qualche settimana e il tempo stringe. Il Milan intanto starebbe già pensando a come cautelarsi, Rodrigo De Paul sarebbe il primo nome sulla lista di Maldini e soci. Le ultime indiscrezioni sull'argentino riportavano come l'Udinese abbia fissato il prezzo del suo capitano: 40 milioni di euro. Cifra altissima per qualunque squadra, vista la crisi economica generata dal Covid-19. Oltre a questo anche l'agguerrita concorrenza dall'Inghilterra è un altro segnale negativo. Liverpool e Leeds infatti sono in prima fila per il fantasista.

Concorrenza Napoli

Per abbassare il costo del cartellino la dirigenza meneghina vorrebbe inserire, insieme a un conguaglio economico, delle contropartite tecniche. Nell'affare potrebbero essere inseriti i cartellini di alcuni giovani come Marco Brescianini, Tommaso Pobega e Jens Petter Hauge. Stando sempre alle ultime voci su De Paul e il Milan. Il Corriere del Mezzogiorno però riporta anche l'interesse del Napoli, stregato dai numeri del ragazzo: ben 9 goal e 10 assist in questa stagione. Un'altra squadra quindi è alla finestra per l'argentino, oltre alla società di De Laurentiis e il Milan, anche Juventus e Inter restano vigili sul calciatore. Sarà un'altra estate calda per Rodrigo De Paul, ancora una volta, molto probabilmente, uomo mercato.