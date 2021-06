Milan, l’agente di Jonathan Ikoné conferma l’interesse rossonero

Parla il procuratore di Jonathan Ikoné, esterno francese finito nel mirino del Milan, e conferma l'interesse del club meneghino

Redazione Il Milanista

La società rossonera nel corso del recente passato ha dimostrato di essere sempre molto attenta al campionato francese e hai giovani talenti d'oltralpe. Rafael Leao è il primo esempio che possiamo citare, acquistato dal Lille. Così come dalla stessa squadra pochi giorni fa è arrivato anche Mike Maignan, il portiere che prenderà il posto di Gigio Donnarumma. Il club rossonero sarebbe interessato a Jonathan Ikoné, calciatore sempre in forza al Lille. Esterno destro offensivo, che viene valutato 30 milioni di euro. Ha affrontato proprio il Milan, nella fase a gironi della competizione europea e non è detto che il Diavolo abbia messo gli occhi sul calciatore, vedendo le sue prestazioni 'dal vivo'. E' innegabile che Maldini e Massara siano al lavoro per rinforzare la fascia destra, in vista della prossima stagione. Jonathan Ikoné è un nome da aggiungere alla loro lista.

Le parole dell'agente di Ikoné

E la conferma arriva da Andy Bara, procuratore dell'esterno. L'agente intervistato dal portale calciomercato.com ha parlato proprio del duo assistito e dei rossoneri. Ecco le sue parole.

"Ikoné? Sì è un nostro assistito. Stiamo parlando di una persona splendida e di un calciatore davvero molto forte. Posso anche affermare che in futuro entrerà nel giro della nazionale francese, è una cosa che non mi lascerebbe stupito. Siamo convinti che farà una grande carriera, anche se se non so dirvi se continuerà con il Lille o andrà a giocare in un'altra squadra. Sono tanti i club che ci hanno chiesto informazioni su di lui. Bisogna però aspettare, adesso c'è l'Europeo, poi sarà tempo di mercato".

Piace al Milan, ecco la conferma

"Il Milan? E' una delle squadra che ha mostrato interesse. Stiamo parlando di un giocatore che può fare al caso di squadre di prima fascia. Ha tecnica e velocità, ma non so se hanno fatto un'offerta al Lille. Non entro nelle dinamiche tra club".