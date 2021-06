Calciomercato Milan – Folle scambio all’orizzonte: i tifosi sognano

Serve una scossa, è inevitabile. Il campo ha dimostrato lo scorso anno che il Milan è la seconda forza del campionato. Ma la nuova stagione ci sarà da combattere con le unghie e con i denti per confermarsi, anche perché hanno lasciato Milanello due pezzi da 90 come Donnarumma e Calhanoglu. I giocatori vanno via, la maglia resta. Così come la leggenda e bandiera rossonera Paolo Maldini, pronto a far sognare i propri tifosi, spaventati dalla piega che il mercato sta prendendo. Proprio in queste ore è trapelata un'indiscrezione pazzesca circa uno scambio che porterebbe alla corte di Pioli un campione di livello assoluto<<<