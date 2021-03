Milan, la Sampdoria alle porte e il punto sui recuperi

MILANO – Pausa Nazionali e stop ai campionati. Forse il Milan mai come questa volta non poteva chiedere di più. Tanti infatti gli infortuni che hanno falcidiato la squadra rossonera e che ovviamente hanno influenzato anche il ritorno degli ottavi di Europa League, contro il Manchester United, e che ha segnato lo stop alle ambizioni europee del club meneghino. Stefano Pioli già pensa al prossimo 3 aprile, alla ripresa del campionato, che vedrà il Diavolo impegnato contro la Sampdoria di Sir Claudio Ranieri. Il tecnico spera di poter recuperare qualche pedina, intanto Ibrahimovic continua a far parlare sé con la sua nazionale, la Svezia. La punta però dovrebbe saltare l’ultima gara con i gialloblù, contro l’Estonia, per far ritorno in Italia e preparare la sfida con i blucerchiati.

Rebic, ricorso accolto ma l’anca non da certezze per la prossima gara

Non c’è solo Ibra, anche Bennacer è tornato in campo nell’ultima partita giocata dai rossoneri. Non ci sono però soltanto l’attaccante e il centrocampista. C’è Ante Rebic, accolto il ricorso della società meneghina, dopo il cartellino rosso rimediato contro il Napoli. Da capire però se sarà presenti contro la squadra di Ranieri, il numero dodici rossonero però deve fare i conti anche con un problema all’anca, si può parlare di ricaduta in questo caso, perché il calciatore era già stato fermo nel corso di questa stagione, sempre per lo stesso problema.

Rientra anche Leao?

Rafael Leao potrebbe essere una altro rientro importante per Stefano Pioli. Anche il portoghese si è fermato contro il Napoli, nel secondo tempo della gara di San Siro. Un problema muscolare gli ha fatto salare la partita con il Manchester United. Vede la Sampdoria l’attaccante, sarebbe un recupero importantissimo perché in attacco per il momento si può contare solo su Zlatan Ibrahimovic. Mario Mandzukic infatti è ancora fermo ai box il suo rientro resta incerto. Inoltre andranno verificate anche le condizioni dello svedese al ritorno dai suoi impegni con la nazionale.