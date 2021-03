MilaNazionali, i convocati rossoneri per gli impegni di marzo 2021

In questa fase scenderanno in campo Sandro Tonali, Matteo Gabbia, Brahim Díaz, Pierre Kalulu (alla prima convocazione in U21) e Diogo Dalot. Contemporaneamente iniziano le Qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022 per le nazionali maggiori, con tanti rossoneri che scenderanno in campo. Spicca, tra loro, il ritorno di Zlatan Ibrahimović , convocato a quasi cinque anni dall’ultima apparizione con la maglia della Svezia (22 giugno 2016, Euro 2016). Franck Kessie e Ismaël Bennacer disputeranno invece le ultime due partite di qualificazione alla Africa Cup of Nations 2022 .

"La delusione per l'eliminazione in Europa è stata forte, ma le prestazioni delle due partite ci hanno dato ancora più certezza. A Firenze era difficilissimo perchè eravamo stanchissimi. I ragazzi sono stati bravi a raschiare il barile fino in fondo e a portare a casa questa vittoria. Io esulto sempre quando segniamo e quando vinciamo. Più andremo avanti, più le partite peseranno. Le giornate sono sempre meno e la lotta è ancora apertissima. Sapevamo che oggi non potevamo essere belli e brillanti, ma l'importante era tornare alla vittoria e lo abbiamo fatto bene. Ibra fa bene a parlare di scudetto perchè siamo ancora lì. Quello che ci siamo detto è che noi vogliamo provarle a vincere tutte. Il nostro futuro dipende da noi. Oggi con il Benevento che batte la Juve abbiamo avuto l'ennesima conferma della difficoltà di questo campionato, specie ora in cui tutti hanno bisogno di punti. Noi siamo partiti con altri obiettivi. Dovevamo arrivare nelle prime 4. Ora siamo lì e ci giochiamo tutto quello che c'è da giocare. Tutti i record battuti non varranno nulla se non faremo al meglio queste 10 partite che restano Ripeto, 7 squadre fortissime e solo 4, a fine stagione, saranno contento".