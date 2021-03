Milan, Maldini a Dubai per far visita al gruppo Emirates

MILANO – Il direttore dell’area tecnica rossonera, Paolo Maldini, ha incontrato Sir Tim Clark, Presidente Emirates Airline a Dubai assieme a Maikel Oettle, Direttore Sponsorizzazioni e Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer della squadra di calcio.

In nome del rapporto ormai più che decennale tra la compagnia aerea e l’AC Milan, cominciato nel 2007 e, al momento, esteso fino al 2022\2023, le due società hanno confermato la loro collaborazione che porta numerosi benefici ad entrambe. Come recita zawya.com, “con il suo status di icona come una delle squadre di calcio di maggior successo in Europa, il Milan è parte integrante del portafoglio di sponsorizzazioni di Emirates che si estende a molteplici eventi sportivi e culturali”.

Il tutto è stato confermato anche da una foto postata su Instagram da @mimmomilano70, che mostra Paolo Maldini assieme ad alcuni amici davanti al “Cipriani”.