Milan, la dirigenza ha deciso: ecco quale sarà il futuro di Rade Krunic

Era una delle incognite del Milan del futuro, ma la dirigenza rossonera ha preso una decisione su Rade Krunic

Redazione Il Milanista

Era una delle incognite del Milan. Stiamo parlando di Rade Krunic, come si avvicina l'apertura della finestra estiva di mercato, infatti, il suo nome torna sempre di attualità. Il bosniaco non è un prima scelta per Stefano Pioli e a Milanello in estate tornerà anche Tommaso Pobega dallo Spezia, dopo un'ottima stagione 'lontano da casa'. Un tassello in più, su cui ragionare, sia per l'allenatore del Milan che per la dirigenza. Una situazione che è abbastanza disordinata, a cui però Maldini e Massara stanno provando a porre rimedio. Meite non dovrebbe essere riscatto e farà ritorno a Torino, mentre si continua a trattare con il Brescia di Cellino, per Sandro Tonali e il suo riscatto.

Le certezze in mezzo al campo

In una situazione quindi molto incerta i rossoneri ripartono dalle certezze. Ismael Bennacer non è sul mercato e non partirà. Discorso ovviamente diverso se dovesse arrivare un'offerta irrinunciabile, ipotesi che al momento non sembra essere poi così credibile. Il club meneghino lavora anche al rinnovo di Franck Kessie, il calciatore più utilizzato da Stefano Pioli e uno dei trascinatori della squadra. Un leader a cui Maldini e Massara non vogliono rinunciare. Altra sicurezza è Rade Krunic e questa è un po' una sorpresa. Non è mai uscito dai radar di diverse squadre della Bundesliga, ma non partirà in estate.

I motivi della scelta

Pioli apprezza la duttilità del ragazzo, che può giocare sia in mezzo al campo che da trequartista, ruolo dove il tecnico rossonero lo ha schierato di più. Una scelta data dalla capacità di saper giocare in più ruoli, come riporta il quotidiano Tuttosport. Nell'ultima stagione, infatti Rade Krunic ha giocato anche da esterno d'attacco nel periodo di estrema emergenza che h passato il Diavolo, a causa dei tanti infortuni. Krunic e il Milan quindi continueranno insieme.