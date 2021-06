Milan: non tramonta l’idea Hysaj, ma aumenta la concorrenza

Il terzino albanese è sempre in scadenza con il Napoli, continua a piacere al Milan, ma i rossoneri dovranno fare i conti con la concorrenza

Redazione Il Milanista

Lavori in corso in casa rossonera in vista della prossima stagione. Numerose le questioni sul tavolo della dirigenza rossonera. Si pensa al futuro, al prossimo campionato e alla prossima Champions League. Fra coloro che potrebbero però non esserci alla partenza della nuova stagione c'è il terzino rossonero Diogo Dalot. Arrivato in prestito secco dal Manchester United, i contatti con gli inglesi vanno avanti, ma nulla è ancora certo.

Il punto su Diogo Dalot e la fascia destra

Maldini e Massara sono al lavoro, è anche vero però che sulla destra ci sono già tanti calciatori. Davide Calabria è il titolare e si sta trattando il suo rinnovo. Poi ovviamente Diogo Dalot e tutti i suoi dubbi, senza dimenticare Pierre Kalulu, arrivato a Milano da terzino destro, ma Stefano Pioli lo ha fatto giocare anche da centrale e non solo nei momenti di emergenza. Dal Parma tornerà anche Andrea Conti, non dovrebbe restare in rossonero, ma tutto dipenderà dalle offerte che arriveranno dalle parti di via Aldo Rossi. Discorso diverso per quanto riguarda l'altra fascia, quella mancina. Manca un vice Theo Hernandez e il Diavolo proverà a tappare questo buco in rosa.

Hysaj, il Milan e la concorrenza

il Milan sarebbe vagliando la candidatura di Elseid Hysaj, secondo quanto riporta calciomercato.com, terzino sinistro e destro in scadenza con il Napoli. Il nazionale albanese potrebbe prendere il posto in rosa proprio di Diogo Dalot, destinato forse al rientro al Manchester United. Il suo arrivo a Milanello risolverebbe diversi problemi a Stefano Pioli, in grado di giocare su entrambe le fasce sarebbe un'ottima alternativa sia a Calabria, che a Theo Hernandez. Sul giocatore però ci sono anche altre squadre. Lo ha chiesto Gattuso per la sua Fiorentina e il probabile arrivo di Sarri alla Lazio rilancerebbe i biancocelesti, alla ricerca di terzini per il probabile cambio di modulo. Maldini e Massara devono affrettare i tempi