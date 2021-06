Calciomercato Milan – Sfuma Giroud? Si chiude per un altro attaccante

Per fortuna che è rimasto Stefano Pioli. Il tecnico parmense è il perno da cui ripartire, la certezza, dato che per il resto gli sconvolgimenti sembrano all'ordine del giorno. Colpi di scena per quanto concerne Donnarumma e Calhanoglu? Incredibile, ma vero, potrebbero esserci. La dirigenza del Milan sarà chiamata ad un arduo lavoro nelle prossime settimane tra trattative di mercato più o meno avviate, risoluzione dei prestiti e rinnovi in bilico. La volontà del club di via Aldo Rossi è quella di potenziare ogni singolo reparto e di rendere la rosa ancora più competitiva.Ci sono due notizie, una cattiva e una buona per quanto concerne le prossime mosse rossonere<<<