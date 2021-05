Milan, il ritorno dei prestiti: ecco chi potrebbe restare

Prestiti da riscattare, ma anche quelli che torneranno al Milan, ecco chi potrebbe restare agli ordini di mister Pioli

Il Milan, e i prestiti. Abbiamo parlato delle situazioni legate a Sandro Tonali, Meite, Brahim Diaz, Diogo Dalot e Fikayo Tomori. Maldini e Massara sono già al lavoro per riscattare chi ha convinto, ma non ci sono anche giocatori di proprietà del club rossonero, che hanno giocato altrove. Trasferimenti a titolo temporaneo, che rientreranno alla base nei prossimi giorni. Situazioni particolari, alcuni potrebbero anche restare, aggiunti alla rosa della prossima stagione di Stefano Pioli, per dare più alternative al tecnico del Diavolo. Ma c'è anche chi è fuori dal progetto tecnico del Milan.

Pobega resta in rossonero?

Tommaso Pobega è una delle sorprese dell'ultimo campionato. Uno degli artefici della salvezza dello Spezia di mister Italiano, nel corso della scorsa stagione si è ritagliato il suo spazio con la squadra ligure, mettendo a segno anche goal importanti. Titolare anche nell'Under 21 del Commissario Tecnico Nicolato, tornerà a Milanello. Sarà Stefano Pioli che dovrà valutarlo da vicino e decidere se potrà giocarsi un posto in rossonero nella prossima stagione, quella del ritorno in Champions League. Non mancano però le squadre interessate a lui, sia in Italia che all'estero. L'ultima parola però spetta ai rossoneri, Pobega dovrebbe far parte dei giocatori che prenderanno parte al ritiro.

Quale futuro per Caldara?

Situazione differente per Mattia Caldara. Non sarà riscattato dall'Atalanta, del suo mentore Gian Piero Gasperini. Tornato a Bergamo per ricominciare dove tutto era iniziato, nel corse della stagione ha perso posizioni nelle gerarchie del mister, finendo per diventare un rincalzo, visti anche i soliti problemi fisici. La situazione del reparto arretrato del club meneghino è in continua evoluzione. Kjaer va verso il rinnovo, Maldini e Massara lavorano al riscatto di Tomori, mentre si moltiplicano le voci su una partenza di Romagnoli, anche se il capitano sembra intenzionato a voler rimanere. Quale futuro per Caldara? Se arrivasse un'offerta convincete potrebbe partire, ma non si può escludere la permanenza per rinforzare la difesa.