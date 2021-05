Calciomercato Milan – Accelerata improvvisa: accordo vicinissimo!

La sessione estiva di calciomercato ancora non si è aperta ufficialmente, ma il Milan si sta muovendo con celerità per garantire a Pioli un rosa rinforzata sin dai primi giorni di ritiro. La squadra si vedrà rivoluzionata in alcuni ruoli cardine, meglio agire subito, dato che i cambiamenti potrebbero essere molteplici. Sistemata la situazione portieri, con Maignan che prenderà il posto di Gigio Donnarumma e Tatarusanu che sarà confermato come secondo. Dopo l'acquisto dell'estremo difensore francese, a breve potrebbe arrivare la fumata bianca per un'altra importante operazione di mercato <<<