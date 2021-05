Calciomercato Milan – All-in su un top player: “Pioli lo vuole a tutti i costi”

Milan alla riscossa. Il prossimo mercato estivo dovrà regalare a Stefano Pioli una squadra in grado quantomeno di confermarsi fra le prime 4 in campionato e di andare più avanti possibile in Champions. La volontà della dirigenza è chiara, continuare la crescita esponenziale dell'ultimo anno e mezzo. Per arrivare a dama sarà necessario anche fare delle scelte coraggiose in uscita, come accaduto per Donnarumma. Un altro fattore importante saranno le indicazioni del tecnico rossonero, che ha già allertato il club su un paio di profili che vorrebbe a tutti i costi a Milanello.Non solo De Paul, c'è un altro top player della Serie A fra i sogni di Pioli <<<