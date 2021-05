Milan, il ritorno dei prestiti: ecco chi non resterà in rossonero

Prestiti da riscattare, ma anche quelli che torneranno al Milan, ecco chi dovrebbe tornare per poi ripartire

Il Milan , e i prestiti. Abbiamo parlato delle situazioni legate a Sandro Tonali, Meite, Brahim Diaz, Diogo Dalot e Fikayo Tomori. Maldini e Massara sono già al lavoro per riscattare chi ha convinto, ma non ci sono anche giocatori di proprietà del club rossonero, che hanno giocato altrove. Trasferimenti a titolo temporaneo, che rientreranno alla base nei prossimi giorni. Situazioni particolari, alcuni potrebbero anche restare, aggiunti alla rosa della prossima stagione di Stefano Pioli, per dare più alternative al tecnico del Diavolo. Ma c'è anche chi è fuori dal progetto tecnico del Milan.

E ' il caso di Andrea Conti, passato a gennaio in prestito al Parma, con l'obbligo di riscatto fissato a 7 milioni, in caso di salvezza. Salvezza che non è mai arrivata e il terzino farà ritorno a Milanello, ma Maldini e Massara sono al lavoro per cercargli una nuova sistemazione. Non resterà al Milan, Davide Calabria e il possibile riscatto di Diogo Dalot, nei pensieri della dirigenza, oltre alla presenza di Pierre Kalulu, chiudono tutti gli spazi all'ex Atalanta. Si cercano possibili soluzioni.

Stessa sorte anche per Diego Laxalt e Lorenzo Colombo. Il primo di ritorno dal Celtic di Glasgow, ha il contratto in scadenza nel 2022 e vorrebbe restare in Scozia. Dove ha ritrovato la sua dimensioni dopo gli anni difficili in rossonero. Il Milan proverà ad accontentarlo. Discorso diverso invece per il giovane attaccante, prodotto delle giovanili rossonere. Di ritorno dalla Cremonese, dovrebbe essere prestato nuovamente in modo da completare la sua maturazione. Il Milan ha altri progetti per l'attacco, si parla tantissimo di Olivier Giroud e anche in questo gli spazi sarebbero pochissima con l'eventuale permanenza in rossonero.