Milan: un’offerta dalla Spagna, all’Udinese, per De Paul

Non piace solo al Milan Rodrigo De Paul, per il capitano dell'Udinese è arrivata un'offerta dalla Spagna. Ecco le ultime news

MILANO - Non c'è solo il Milan per Rodrigo De Paul. Il calciatore argentino, infatti, è entrato nei radar rossoneri nel caso in cui Hakan Calhanoglu dovesse salutare Milanello. E' in scadenza il numero dieci turco e non arrivano novità sul possibile rinnovo contrattuale con il club rossonero. Il capitano dell'Udinese è uno dei nomi più accreditati per il Diavolo, ma non sarà semplice arrivare a lui. In primis perché la società friulana chiede tantissimo per il suo gioiello e poi c'è da fare i conti con la concorrenza. E proprio altri club hanno mosso i primi passi.