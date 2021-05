Milan, il punto della Gazzetta dello Sport sul bilancio rossonero

La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto della situazione sul bilancio del Milan. Ci sono importanti novità

MILANO - Il Milan è in corsa per un posto nella prossima Champions League. I rossoneri sono forti delle due ultime affermazioni positive, quella con la Juventus nello scontro diretto e la roboante vittoria con i Torino. Vittorie che hanno ridato entusiasmo alla squadra di Stefano Pioli e nuova consapevolezza nei proprio mezzi. Anche perché il Diavolo era reduce dalla rovinosa caduta in trasferta contro la Lazio, che aveva fatto pensare al peggio. Ma non ci sono soltanto i fatti legati al campo, anche il mercato con le tante voci su Vlahovic,Lucas Vazquez e il riscatto di Tomori tengono banco. Così come i rinnovi di Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu che non sono ancora arrivati.