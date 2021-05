Milan, strada tutt’altro che in discesa per Lucas Vazquez

Continuano ad arrivare indiscrezioni sul calciatore in scadenza con il Real Madrid, accostato più volte al Milan

Redazione Il Milanista

MILANO - Paolo Maldini, direttore tecnico del club meneghino, ha messo nel mirino il giocatore del Real Madrid, Lucas Vazquez. L'asse tra Milano e la capitale spagnola è sempre molto caldo. Due anni fa arrivò a Milanello di Theo Hernandez, a fronte di un'operazione da 20 milioni di euro. La scorsa stagione, invece, è stato il turno di Brahim Diaz, un goal e un assist contro il Torino, ieri sera, dopo l'ottima prova con la Juventus. Il nome di Lucas Vazquez sul taccuino della dirigenza del Diavolo c'è ormai da tempo, esterno in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno. Il calciatore ha 'scoperto le sue carte', chiedendo un ingaggio da 7 milioni di euro, lo avevamo già riportato. Si cerca però un accordo, anche perché una richieste non può essere accontentata in questo momento, dato che ballano ancora i rinnovi di Donnarumma e Calhanoglu.

Richieste troppo alte

Cifra altissima quella chiesta dallo spagnolo, pari al rinnovo firmato da Ibrahimovic, ma nell'accordo con lo svedese sono previsti dei bonus. A queste condizioni è un'operazione che non è destinata ad andare a buon fine, la forbice tra domanda e offerta è troppo ampia. In caso però la trattativa andrà avanti Maldini e Massara non vogliono farsi scappare questa opportunità.

Le altre prospettive di mercato

L'arrivo di Lucas Vazquez, ad oggi tutt'altro che scontato', sarebbe il preludio all'addio di Samu Castillejo, che sembra avere parecchio mercato in Spagna, con diverse squadre sulle sue tracce. Il Diavolo, inoltre sulla fascia destra ha visto sfumare il colpo Thauvin. Il francese in fatti si è accasato al Tigres, in Messico. Offerta da 5 milioni a stagione che ha sbaragliato la concorrenza. Adesso l'obiettivo numero uno è proprio Lucas Vazquez se dovesse naufragare anche questa pista di mercato il Milan potrebbe decidere di virare su Ikone del Lille, altro giocatore nei radar dei rossoneri.