Milan, le prime mosse della dirigenza per il riscatto di Tomori

La dirigenza rossonera ha preso la sua decisione sul futuro di Tomori, ecco le prime mosse per riscattare il centrale

MILANO - La società rossonera è già al lavoro in vista della prossima stagione. Con la possibilità infatti concreta di raggiungere un posto in Champions League, le cose su cui ragionare sono parecchie. Il club di Elliott infatti si guarda dunque intorno su più fronti, deciso a potenziare la squadra nell'anno a venire. Da un lato ci sono i rinnovi di contratto, diversi e che si concluderanno fra addii e prolungamenti. Dall'altro ci sono i riscatti. Su tutti quello che fa più discutere riguarda quello del difensore di origine canadese, Fikayo Tomori.

Il centrale inglese è arrivato in Italia, lo scorso gennaio con la modalità del prestito con diritto di riscatto fissato a 28,5 milioni di euro. Lo avevamo riportato. Così come avevamo scritto anche delle intenzioni del duo Maldini-Massara, di acquistare a titolo definitivo il cartellino del ragazzo. Le prestazioni del numero 23 parlano per lui. Affidabilità, rapidità di adattamento e velocità nel recuperare sono solo alcune delle qualità che Tomori ha dimostrato di avere. Ha conquistato tutti l'inglese a partire da Stefano Pioli, che ormai lo reputa un titolare.