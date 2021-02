Milan, Ibra tra ‘l’infortunio’ con l’Inter e Sanremo. Ecco come sta lo svedese

MILANO – Un derby da dimenticare, per tanti motivi. Il primo è ovviamente il risultato, schiacciante, poi c’è anche la prestazioni offerta dai rossoneri, una delle peggiori della stagione. Inoltre il Milan arriva da un’altra sconfitta, altrettanto pesante, sempre in campionato con lo Spezia. Senza dimenticare il pareggio beffa in Europa League con la Stella Rossa. C’è un altro fatto che però tiene in apprensioni il club meneghino e i suoi tifosi: Zlatan Ibrahimovic infatti durate il secondo tempo della stracittadina ha chiesto il e ottenuto il cambio. Lo ha spiegato Stefano Pioli, nel post partita ai giornalisti, svelando come il giocatore non sia uscito nelle migliori condizioni nella partita di San Siro:

Le condizione del giocatore dopo il derby

“Ha chiesto il cambio per un crampo al polpaccio, non era più in grado di staccare. Poi vedremo per giovedì e domenica che scelte fare“. Un crampo quindi, stando alle parole del tecnico rossonero. Il calciatore però si è sottoposto ad ulteriori controlli medici. Ieri infatti lo staff del Milan lo ha visitato e non sono stati riscontrati problemi più gravi, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport. Con ogni probabilità dovrebbe riposare giovedì nel ritorno con la Stella Rossa, ma anche Mandzukic è ancora fermo ai box per qualche noia muscolare. Anche il croato non dovrebbe esserci contro la squadra serba. Pioli dovrà decidere se schierare in campo il suo numero 11 nella notte europea, oppure farlo riposare in vista della Roma. Una gara che adesso è diventata cruciale per il Diavolo e il suo cammino in campionato.

Ibra a Sanremo

Intanto alle porte c’è anche il Festival di Sanremo e Ibrahimovic è uno degli ospiti della kermesse. E proprio dello svedese ha parlato Amadeus, Intervenuto in diretta a ‘W l’Italia‘:

“Ibrahimovic? Resterete stupiti. E’ un tipo davvero simpatico, sarà con noi martedì, giovedì, venerdì e sabato. Mercoledì invece sarà in campo con il Milan, per giocare contro l’Udinese“.