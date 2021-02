Verso il ritorno con la Stella Rossa: tutte le ultime sul match

MILANO – Dopo il pareggio per due a due nella sfida d’andata, Milan e Stella Rossa si ritrovano faccia a faccia a distanza di sette giorni, per giocarsi il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. I rossoneri partono da un leggero vantaggio. Passano infatti battendo la Stella Rossa con qualsiasi punteggio, ma anche pareggiando 0-0 o 1-1, mentre con il 2-2 si andrebbe ovviamente ai supplementari. La partita tra Milan e Stella Rossa sarà visibile in chiaro in tv su TV8 (canale 8 del Digitale terrestre) oltre che ovviamente su Sky, dove si può seguire tutta l’Europa League. Il match sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del digitale terrestre). In alternativa la sfida può essere vista anche sul portale online, Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

L’ARBITRO DEL MATCH E GLI ALTRI UOMINI DESIGNATI – La UEFA ha comunicato poco fa le designazioni arbitrali per il ritorno dei 16esimi di finale di Europa League. Stella Rossa-Milan, in programma giovedì alle ore 21 sarà diretta dallo spagnolo Jesús Gil Manzano. Ecco tutta la squadra arbitrale per il match:

Arbitro: Jesús Gil Manzano ESP

Assistenti: Diego Barbero ESP, Ángel Nevado ESP

Quarto uomo: Santiago Jaime Latre ESP

VAR: Alejandro Hernández ESP

Assistente VAR: Xavier Estrada Fernandez

LE PROBABILI FORMAZIONI IN VISTA DEL MATCH DI DOMANI SERA – Stankovic dovrà rinunciare a sinistra allo squalificato Rodic, il suo posto potrebbe essere preso da Gajic. Per il resto la formazione dovrebbe rispecchiare quella vista al Marakana di Belgrao. Queste le due probabili formazioni.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Meité, Kessié; Castillejo, Krunic, Leao; Rebic.

STELLA ROSSA (3-4-2-1): Borjan; Milunovic, Pankov, Degenek; Gobeljic, Kanga, Petrovic N., Gajic; Ben Nabouhane, Ivanovic; Falcinelli.