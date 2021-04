Milan, i numeri del match di San Siro contro la Sampdoria

Il Milan pareggia contro la Sampdoria a San Siro. Ecco i numeri del match tra i rossoneri e i blucerchiati di Ranieri

MILANO - Pareggiano Milan e Sampdoria, a San Siro. Passano i blucerchiati nel secondo tempo al 57' grazie ad una magia di Quagliarella, ma il capitano blucerchiato difficilmente avrebbe trovato la via del goal senza il regalo di Theo Hernandez. Il terzino rossoneri, infatti, in fase d'impostazione ha commesso un regole difficilmente spiegabile, soprattuto per un calciatore della sua caratura. Fortuna per il Diavolo, che due minuti dopo Adrien Silva commette un ingenuità, entrando in ritardo su Castillejo, doppio giallo ed espulsione per il portoghese, che lascia la Sampdoria in dieci. Poi ci pensa Hauge, a tre minuti dal 90'. Sterzata e tiro a giro: 1-1 e palla al centro. A dire il vero il Milan rischia anche di vincere la partita, è il palo a fermare Kessie, a un passo dalla rete dell'eventuale vittoria.

Ecco i numeri della partita tratti dal sito ufficiale del Milan

1- Il Milan non ha vinto alcuna delle ultime sei partite casalinghe in tutte le competizioni (3N, 3P): non accadeva dal dicembre 2013 con Massimiliano Allegri alla guida.

2- Questa è la terza volta che il Milan non effettua nemmeno un tiro nello specchio in un primo tempo di questa Serie A: le precedenti contro lo Spezia (a febbraio) e contro l'Atalanta (a gennaio).

3- I rossoneri sono la squadra che hanno colpito più legni in questa Serie A (19).

4- Il primo tiro nel match del Milan è arrivato al minuto 30: i rossoneri non avevano mai effettuato la prima conclusione così tardi in una partita di questa Serie A (in precedenza il record erano i 26 minuti contro lo Spezia).

5- Un solo clean sheet nelle ultime otto partite di Serie A per il Diavolo: i rossoneri ne avevano ottenuti 4 nelle precedenti otto.

6- Secondo gol in Serie A per Hauge, entrambi da subentrato: solo Piccoli è più giovane del norvegese tra i subentranti che hanno segnato almeno due reti in questo campionato.