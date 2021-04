Milan-Sampdoria, top e flop. Lampo Hauge, Theo errore che non si spiega

Si è conclusa Milan-Sampdoria, gara che finisce con un pareggio. Ecco il migliore e il peggiore in campo tra le fila dei rossoneri

MILANO - Sembrava dovesse passare la Sampdoria , poi a tre minuti dal 90' arriva il pareggio rossonero . Eppure la gara vede l'ottima prova degli uomini di Claudio Ranieri , mentre il Milan cresce alla distanza, dopo un avvio timido. I rossoneri prendono anche un palo con Kessie e hanno anche qualcosa da recriminare per un possibile rigore, nella prima frazione di gioco. Passano i blucerchiati al 57', dopo un primo tempo equilibrato. Il pallonetto di Quagliarella rompe il ghiaccio, ma il rosso di Adrien Silva è un ulteriore incentivo per il forcing del Diavolo. Diavolo che trova il pareggio con Hauge e va vicino alla vittoria con il palo colpito da Kessie alla fine.

Stefano Pioli lo lancia in campo nel secondo tempo, al posto di Castillejo. Dopo le tante critiche dell'ultimo periodo, fatto affrontato anche in conferenza stampa dal tecnico rossonero, che però ha spiegato il momento di appannamento del ragazzo. Giusta l'intuizione del tecnico, intuizione che regala il pareggio ai rossoneri. Un lampo quello dell'ex Bodo/Glimt, che sfrutta l'assist di Kessie. Una sterzata in area blucerchiata, tre giocatori che vanno a vuoto, tiro a giro e goal. Va menzionato però anche Ante Rebic, autore di una grandissima partita in soli 40' giocati. Parte anche lui dalla panchina, ma il più pericolo tra le fila dei rossoneri.