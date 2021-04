Milan, proseguono i contatti per Ilicic: le novità

Il punto della situazione sulla trattativa.

MILANO - Il deludente pareggio maturato oggi a San Siro contro la Sampdoria, ha spento in maniera probabilmente definitiva il sogno Scudetto per il Milan. Non solo, ma ora occorre guardarsi le spalle nella corsa per un posto nella prossima Champions League. Attualmente, infatti, i punti di vantaggio sul Napoli quinto in classifica sono solamente quattro, ma la banda Gattuso ha ancora una partita da recuperare. La società rossonera, dal canto suo, sta continuando a pianificare le mosse sul mercato in vista del Milan che verrà. Sul taccuino di Maldini e Massara ci sono diversi nomi, per ogni reparto del campo. In attacco, la suggestione più grande si chiama Josip Ilicic.