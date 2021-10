Milan, Gasperini: “I risultati frutto del lavoro fatto con Pioli”

Alla vigilia di Atalanta-Milan ha parlato Gian Piero Gasperini, allenatore dei nerazzurri, in conferenza stampa. Ecco le sue parole

Ha parlato anche Gian Piero Gasperini in conferenza stampa, alla vigilia di Atalanta-Milan . L'allenatore dei nerazzurri, così come Stefano Pioli , ha fatto il punto della situazione sulla sua squadra, infortuni compresi gli infortuni. Il tecnico si è poi soffermato sul momento dei suoi e ha parlato anche dei rossoneri. Ecco che cosa ha detto.

"Mi aspetto un Milan propositivo. La sconfitta dell'altra sera è un brutto ko per la Champions, ma tutto può cambiare. Sono cresciuti molto e stanno raccogliendo dei risultati frutto della prestazione. Hanno tanti giovani, Pioli ha fatto sicuramente un grandissimo lavoro se pensiamo a un anno e mezzo fa. È una squadra che è cresciuta soprattutto con l'inserimento di tanti giocatori, soprattutto in attacco. Ora ci sono anche delle alternativa a Ibrahimovic, sia in campo che sul mercato hanno fatto un salto. Ora raccolgono i frutti del lavoro fatto e anche consensi. Stando agli scontri diretti però possiamo giocare con le nostre armi".

"Il Milan ha dimostrato di poter vendere e poi acquistare per rinforzarsi. Più in generale in Italia ci sono tantissimi portieri bravi, ma vale anche per altri ruoli. Qualcuno è andato via, però è stato sostituito bene".