LIVE | Pioli: “Allungherei la carriera di Ibra, Messias con noi domani”

Gli atteggiamenti di Franck sono i migliori possibili. E’ disponibile e dà tutto quello che ha. E’ lo stesso giocatore dell’anno scorso anche se non è al 100% ma ci sta per quello che vissuto in estate. Non si può giudicare le prestazioni in base al contratto. Io lo valuto per quello che dà in campo. In altre squadre non c’è tutto questo clamore per i calciatori in scadenza.