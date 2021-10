Calciomercato Milan | “Non possono permetterselo”, i rossoneri sì

L'ennesima prova del nove per il Milan si avvicina. La gara del Gewiss Stadium contro l'Atalanta è alle porte.

I rossoneri, imbattuti in campionato, vogliono continuare ad insidiare il Napoli capolista. Per farlo devono provare ad espugnare il fortino della Dea, un compito non di certo semplice, anche se Bergamo evoca dolci ricordi ai tifosi rossoneri, che lo scorso anno hanno conquistato la Champions proprio nella sfida con gli uomini di Gasperini.