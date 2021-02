Milan Femminile, Conc: “Giocare a San Siro è stato fantastico. Il calcio italiano…”

MILANO – Intervenuta ai microfoni di Radio Sportiva, Dominika Conc, calciatrice del Milan Femminile, ha parlato di questa sua esperienza nel club meneghino: “Giocare a San Siro è un’esperienza che non tutti possono vivere, per me è stata davvero bellissima. Anche se purtroppo abbiamo dovuto giocare a porte chiuse; sicuramente sarebbe stato meglio se ci fossero stati gli spettatori, ma è stata comunque una serata estremamente emozionante. Aver giocato in quello stadio, su quel campo, è stato un orgoglio enorme”.

SUL CALCIO IN ITALIA – “Il campionato italiano è molto più fisico di quanto mi aspettassi, ma è anche molto tecnico. Ci sono calciatrici complete. E’ un calcio che sta crescendo anno dopo anno e vedo già dei cambiamenti rispetto alla scorsa stagione. Sono convinta che presto il campionato italiano raggiungerà il livello dei grandi campionati europei e l’ingresso dei club maschili come Milan, Inter, Roma e Juventus stano aiutando”.

SUL PROTOCOLLO SANITARIO – “All’inizio era strano, ma col tempo è diventata la normalità. Siamo molto fortunate a poterci allenare e giocare, quindi per me non è un problema fare i tamponi e seguire le regole. Siamo protette e controllate”.

EX MILAN – Chi invece ormai da tempo ha lasciato la società rossonera è Carolina Morace. L'allenatrice ha appena firmato un contratto con la Lazio e ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni dell'ANSA: "Questo ormai è un club di spessore internazionale. Il presidente Lotito sul calcio femminile precorre i tempi, sta dando un segnale diverso rispetto agli altri. Io lo ringrazio per avermi fatta tornare, Lotito lo conosco poco ma quando si mette in testa qualcosa sappiamo tutti che arriva fino in fondo. Per me è un grandissimo onore, sui social mi hanno contattato tanti tifosi e ho sentito entusiasmo. Sono felice e carica per questa esperienza".