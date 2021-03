Milan, emergenza attacco: Rebic out, si punta al rientro di Mandzukic

MILANO – E’ il momento più delicato della stagione. Lo sa anche Stefano Pioli, che sta preparando la gara contro l’Hellas Verona, il Milan e i gialloblù si affronteranno domani al Bentegodi. Il tecnico rossonero però dovrà fare a meno anche di Ante Rebic, oltre a Zlatan Ibrahimovic, Mario Mandzunkic, Ismael Bennacer e Hakan Calhanoglu. Assenze importanti quelle della squadra rossonera, con il tecnico che in attacco era deciso a puntare con decisione proprio su Rebic e Rafael Leao. Il nuovo stop del croato però cambia le carte in tavola per il club meneghino. Tutto il peso dell’attacco a questo punto sarà sulle spalle dell’ex Lille che dovrà risposte importanti, dopo la prova davvero opaca contro l’Udinese a San Siro.

Il rientro di Mandzukic

Il Milan ora dovrà puntare sul rientro di Mario Mandzukic. La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto della situazione sull’ex Juventus è ancora alle prese con delle noie muscolari e a Milanello prosegue il suo iter individuale di recupero. Recupero che dovrà avvenire il prima possibile, perché Zlatan Ibrahimovic dovrebbe saltare anche l’andata degli ottavi di finale dell’Europa League con il Manchester United. Non ci sarà per almeno un paio di settimane il numero undici rossonero. Secondo la Rosea Mandzukic dovrebbe tornare a lavorare con il resto del gruppo la prossima settimana.

Verso la gara del Bentegodi

Naviga a vista quindi il Milan, sul rientro di Mario Mandzukic. Un recupero che a questo punto diventa fondamentale per il proseguo della stagione.Soprattutto perché adesso le alternative in attacco sono pochissime. Con l’Hellas Verona a questo punto Rafael Leao tornerà a fare la prima punta, e non a sinistra come era stato preventivato. Sulla fascia adesso è ballottaggio a due, tra Brahim Diaz, anche lui deludente con l’Udinese e Jens Petter Hauge, Pioli potrebbe lanciare dal primo minuto il giovane norvegese. Nel frattempo, occhioa nche alle ultime novità di mercato in casa rossonera: niente da fare, due addii sembrano già certi! <<<