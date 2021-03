Calciomercato Milan, niente da fare: due addii sembrano già certi

MILANO – Di carne al fuoco per quanto riguarda il prossimo calciomercato del Milan ce n’è già tantissima. La dirigenza ha il suo bel da fare, tra scadenze di contratto molto importanti, possibili riscatti e, ovviamente, cessioni e nuovi acquisti. Insomma, l’estate rossonera sarà molto calda e da seguire con molta attenzione. E’ per questo che i vertici societari sono già all’opera e stanno valutando attentamente ogni possibile mossa, sia in uscita che in entrata.

L’obiettivo è certamente quello di rinforzare la rosa a disposizione di Pioli, a maggior ragione se il Milan dovesse finalmente raggiungere la qualificazione in Champions League. Ma bisognerà operare anche con un occhio sempre sul bilancio, sul monte ingaggi e sul numero di giocatori da poter inserire nelle varie liste. Ecco perché Maldini e Massara dovranno anche sfoltire la rosa prima di poter operare sul mercato in entrata. Da questo punto di vista, due elementi dell’attuale rosa rossonera sembrano già destinati a non essere riconfermati.

Bye bye Milan

Il primo giocatore che pare avviarsi verso gli ultimi mesi a Milano è Soualiho Meite, che difficilmente verrà riscattato dal Torino. Il suo apporto alla causa rossonera è stato insufficiente per investire denaro sul suo acquisto e per occupare una casella della rosa milanista. Da quando è arrivato nello scorso calciomercato di gennaio, il mediano francese di origini ivoriane ha faticato a lasciare il segno e per questo, come riferisce anche calciomercato.com, a fine stagione dovrebbe con ogni probabilità fare ritorno al Torino. I preziosi 8 milioni che sarebbero serviti al suo riscatto saranno dunque investiti per altri giocatori. Ma c’è anche un altro calciatore destinato a salutare Milanello.

La stessa sorte di Meite infatti toccherà, salvo sorprese, anche a Brahim Diaz. Sempre calciomercato.com sottolinea come, dopo un convincente avvio di stagione, il trequartista spagnolo sia andato via via spegnendosi sempre di più, perdendo anche posizioni nelle gerarchie di Pioli. Oltretutto il Real Madrid valuta ancora circa 30 milioni di euro il cartellino di Diaz, una cifra decisamente troppo elevata per il Milan. A meno di grossi sconti o dell’opportunità di prolungare il prestito quindi, anche Brahim Diaz sembra agli sgoccioli della sua avventura in rossonero. Niente da fare dunque per lui e Meite, che non sono riusciti a guadagnarsi la riconferma. Non solo addii però in vista della prossima estate, anzi. Nel mirino di Maldini infatti ci sarebbero già ben 13 grossi nomi, ecco la lista della spesa completa <<<