Milan, Dusan Vlahovic sempre più lontano dalla Serie A

L'attaccante della Fiorentina è finito nel mirino di tanti club, compreso il Milan. Ecco le ultime notizie di mercato su Vlahovic

Il Milan è alla ricerca di un attaccante per la prossima stagione, anche se il futuro di Mario Mandzukic non è stato ancora deciso. Ibrahimoivc resterà un altro anno a Milanello, ha rinnovato da pochissimo con il club meneghino. Poi c'è Rafael Leao che completa il reparto offensivo di Stefano Pioli, il suo futuro sembra essere in rossonero, a meno che non arrivi una grande offerta in estate. Il Milan però lotta per la Champions e un posto in Europa porterà inevitabilmente tanti impegni e serve una punta indipendentemente da Ibrahimovic e Leao. Magari un giovane, che possa crescere alle spalle dello svedese, in grado anche di accettare la panchina, perché quando Ibra sta bene gioca.